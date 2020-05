Als Nager lebte es sich in der Nähe von Menschen prächtig, geschützt vor Raubtieren und Nahrungskonkurrenz, inklusive reich gedeckter Tafel in Getreidespeichern. Den Forschungen zufolge antworteten die Menschen auf die winzigen Nahrungskonkurrenten in den Kornkammern mit der Domestizierung der Katzen. Und zwar nicht nur an Land, auf den Bauernhöfen, sondern auch auf Schiffen. In deren Transportlisten wurden nämlich oft auch auch Katzen erwähnt, die auf See die Nagetierplage in den Vorräten in Schach halten sollten.

Aus Sicht der Maus: Der Tisch ist gedeckt. Bildrechte: imago stock&people