Veränderungen bei DOSI nehmen demnach mit dem Alter zu, da auch die Erholungszeit in der Regel länger wird. Über den fortschreitenden Verlust der Widerstandskraft kamen die Experten letztlich auch zu der maximal möglichen Lebensspanne von 120 bis 150 Jahren.



Aktuell liegt die mittlere Lebenserwartung von in Deutschland Neugeborenen bei gut 90 Jahren. Einige Experten meinen, dass auch deutlich längere Leben möglich wären. Allerdings müssen in solche Rechnungen auch Variablen wie Kriege und Naturkatastrophen integriert werden. Und letztlich bleibt die Frage, ob ein so langes Leben überhaupt wünschenswert wäre.