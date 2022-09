Die insgesamt 54 in El Pilar gefundenen Scherben stammten von Vasen, Vorratsbehältern, Schüsseln und Tellern. Sie wurden per Massenspektrometer analysiert, dabei fanden die Wissenschaftler in mehr als der Hälfte der Überreste den Wirkstoff Theophyllin, der in Kakaobohnen vorkommt.



Die Scherben mit den Kakao-Spuren hatten dabei auf dem gesamten Gelände gelegen - sowohl in den normalen Wohnbereichen als auch in den Gegenden, wo die Herrscherklasse wohnte. Laut den Studienautoren deutet dies daraufhin, dass der Kakao bei rituellen Handlungen von Mitgliedern aller sozialen Schichten getrunken wurde, die daran teilnahmen.