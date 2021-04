Das Ziel der Studie sei gewesen, in einem ersten Schritt den Mechanismus zu verstehen, der hinter dieser Fehlfunktion des Herzens stecke, erklärt Prof. El-Osta. Denn daran könnte eine mögliche Therapie anknüpfen. "Wir haben zum ersten Mal ein Medikament gefunden, dass sowohl eine vorbeugende als auch eine therapeutische Wirkung für das Herz hat", betont El-Osta. "Das Medikament verlangsamt nicht nur Herzerkrankungen, es repariert auch die Schäden an einem gestressten Herzen."



Beim Gebrochenen-Herzen-Syndrom ist die die linke Herzkammer geschwächt - oft nach traumatischen Erlebnissen wie dem Tod eines geliebten Menschen oder dem Ende einer Beziehung. Die Symptome ähneln denen eines Herzinfarkts mit Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit und unregelmäßigem Herzschlag. Die Krankheit trifft dabei fast ausschließlich Frauen nach der Menopause. Der Grund dafür ist noch unklar, es werden hormonelle Ursachen angenommen.