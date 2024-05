Das sagt die Wissenschaft zu gängigen Erziehungstipps

Die Wachphasen sind ein Überbleibsel vergangener Zeiten, so Burkhard Rodeck. Und zwar aus Zeiten, in denen es überlebenswichtig war, nachts immer wieder kurz zu überprüfen, ob die Umgebung sicher ist. Das würden auch kleine Kinder und Babys machen. Durchschlafen bedeutet in diesem Sinne also eigentlich, dass das Kind zwar kurz wach wird, dann aber ohne Hilfe der Eltern wieder einschlafen kann. Und dabei könnten Eltern helfen, so Burkhard Rodeck. Zum Beispiel, indem sie dafür sorgen, dass die Kinder in der gleichen Situation einschlafen wie sie aufwachen. Ein Gefühl der Sicherheit hätten Kinder außerdem, wenn die Eltern mit im Schlafzimmer seien.