Bildrechte: imago/Bild13

Wissen-News Tiefe Einblicke ins Gehirn: Jena wird Zentrum für Neurobildgebung

Hauptinhalt

12. August 2024, 12:16 Uhr

An der Jenaer Uniklinik wurde gerade ein moderner Magnetfeldtomograf eingeweiht. Der 7-Tesla-MRT wird in der Hirnbildgebung für wichtige Forschungsprojekte genutzt und Jena so zum Zentrum für vernetzte Neurobildgebung.