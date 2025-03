"Depressionserkrankungen spielen auch in dieser Altersgruppe eine wichtige Rolle", erklärten die Statistiker. Den Daten zufolge waren 2023 rund 33.300 der 10- bis 19-Jährigen wegen einer Depression stationär in Behandlung. Das entspricht einem Anteil von rund 30 Prozent an den Behandlungen wegen psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörungen dieser Altersgruppe.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt sich dabei ein differenziertes Bild. Während Sachsen 2022 mit 11,1 Prozent die niedrigste diagnostizierte Depressionshäufigkeit aller deutschen Bundesländer aufwies, leiden in Thüringen immer mehr Jugendliche an Depressionen. Ihre Zahl ist im Freistaat von 2018 bis 2024 um 46 Prozent auf 9.000 Patienten gestiegen. In Sachsen-Anhalt wurde die Diagnose Depression im Jahr mehr als 240.000 mal gestellt. Das Bundesland liegt mit einer Depressionshäufigkeit von 12,2 Prozent (Stand 2022) ziemlich genau im deutschen Durchschnitt.