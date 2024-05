Die Forschenden vom Institute for Clinical Evaluative Sciences im kanadischen Toronto analysierten für ihre Studie die Daten von rund 150.000 Geburten von Frauen mit Behinderung in der kanadischen Provinz Ontario und führten zudem Interviews mit Betroffenen, medizinischen Experten sowie verantwortlichen Politikern durch. In Ontario waren insgesamt 13 Prozent der Frauen bei der Geburt behindert, wobei laut der Studie die meisten davon körperlich beeinträchtigt waren.