Laut unabhängigen Experten ist die neue Studie wissenschaftlich gut gemacht. Die Erkenntnisse daraus erweiterten das Verständnis des Mechanismus der beobachteten anti-metastatischen Effekte von Aspirin, erläutert etwa Cornelia Ulrich, Leiterin des Krebszentrums an der University of Utah (USA). Allerdings seien weitere randomisierte kontrollierte Studien nötig, um Krebstypen und Patientengruppen zu identifizieren, bei denen Aspirin am wirksamsten ist. Edgar Dahl, Leiter der Arbeitsgruppe Molekulare Onkologie an der Uniklinik der RWTH Aachen schränkt ein, dass zuvor bereits verschiedene Wirkmechanismen von Aspirin bei verschiedenen Tumorarten beschrieben worden seien. "Es gibt wahrscheinlich kein einheitliches molekulares Prinzip", so Dahl. "Auch scheint die Wirksamkeit von weiteren Faktoren, wie im Tumor vorhandenen Treibermutationen, abhängig zu sein."