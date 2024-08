"Wir verändern uns nicht graduell über die Zeit hinweg, sondern es gibt dramatische Wechselperioden", erläutert der Studienautor Michael Snyder. Diese speziellen Veränderungen waren bei sehr vielen Molekülen feststellbar – und wirken sich wahrscheinlich auch auf unsere Gesundheit aus. Bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise wurden in beiden Zeiträumen gesundheitliche Veränderungen festgestellt. Bei Erkrankungen des Immunsystems wurde dies häufig rund um das 60. Lebensjahr registriert. Auch das Risiko für Typ-2-Diabetes erreicht etwa im Alter von 60 Jahren einen kritischen Schwellenwert.

Für die Studie wurden die Gesundheitsdaten von insgesamt 108 Freiwilligen über mehrere Jahre hinweg analysiert. Dazu gehörten Blutproben und weitere Proben, die alle paar Monate abgegeben wurden. Dabei wurden mehr als 135.000 Moleküle und Mikroben getrackt und an 250 Milliarden verschiedenen Punkten untersucht. Bei 81 Prozent wurde eine nicht-lineare Entwicklung festgestellt. Interessanterweise zeigten sich diese Veränderungen in vergleichbarer Form bei den Männern, was darauf hindeutet, dass es bei ihnen ähnliche Entwicklungen wie bei Frauen während der Menopause gibt.