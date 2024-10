Die Wissenschaftler sprechen daher eine "starke Empfehlung" für eine ganzjährige Einführung der sogenannten mittleren Greenwich-Zeit (GMT, auch Standardzeit genannt) in Großbritannien aus, was der aktuellen Winterzeit, also der Normalzeit entsprechen würde. "Die Standardzeit entspricht ungefähr den natürlichen Dunkel- und Hellphasen von Tag und Nacht", erläutert von Schantz. "Die British Sleep Society fordert eine ganzjährige Standardzeit, da natürliches Licht am Morgen sehr wichtig ist, um unsere innere Uhr an den Tag-Nacht-Rhythmus anpassen zu können. Dies würde sich positiv auf den Schlaf und letztlich die ganze Gesundheit auswirken."