Auch Patienten mit einem Bauchspeicheldrüsenkrebs oder einer schweren Entzündung der Bauchspeicheldrüse sind von den GLP-1-Analoga ausgeschlossen, da das Hormon in der Drüse wirkt. Eine jüngst in Boston beschriebene Störung des Sehnervs hingegen könne noch nicht bestätigt oder zurückgewiesen werden. "Bislang kann sich keiner das Signal so richtig erklären. Diese Art des Nebeneffekts kann man noch nicht so richtig einordnen", so Laudes. Möglich sei aber, dass es eine Folge der starken Senkung des Blutzuckers sei. Denn große Schwankungen des Blutzuckers verändern den Flüssigkeitstransport in den Gefäßen, was einige von ihnen zum Platzen bringen könne. Hier brauche es aber dringend weitere Studien, um mehr Sicherheit zu bekommen.