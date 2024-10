Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | James Gathany

Wissen-News Ägypten jetzt offiziell malariafrei

21. Oktober 2024, 16:13 Uhr

Seit mindestens 6.000 Jahren wurden die Menschen in Ägypten von Malaria heimgesucht. Nun hat das Land die Krankheit in den Griff bekommen und wird dafür von der WHO ausgezeichnet.