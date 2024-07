Die Weltgesundheitsorganisation WHO zeigt sich besorgt über die Ausbreitung einer neuen Variante von Affenpocken (MPox) in Afrika. Wie der WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan in Genf mitteilte, zirkuliert die neue MPox-Variante Klade Ib zurzeit in der Demokratischen Republik Kongo. Wie viele Fälle es genau gibt, weiß bislang jedoch niemand, weil nur die am schlimmsten Betroffenen zum Arzt gehen.