Einer der wenigen gesundheitlichen Vorteile, die dem Alkoholkonsum zugeschrieben werden, ist ein verbessertes Lipidprofil, schreiben die Studienautoren in ihrer Einleitung. Bislang sei das aus ihrer Sicht aber nur unzureichend untersucht worden, vor allem fehle es an "lebensechten" Daten, was vertilgte Alkoholmengen und -arten angeht. Das wollten Takahiro Suzuki und seine Kollegen nun ändern.