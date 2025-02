Dass wir über Alkohol-Konsum nachdenken sollten, zeigen eindringlich die Zahlen einer Krankenkassen-Studie, die im Januar veröffentlicht wurde: Demnach lag allein in Sachsen der Anteil alkoholkranker Menschen über ein Drittel höher als im Bundesschnitt. Im Jahr 2023 wurden dort demnach 2,3 Prozent der Bevölkerung wegen Alkoholsucht behandelt – der Bundesschnitt beträgt knapp 1,7 Prozent. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät dazu, keinen Alkohol zu trinken . Sie änderte damit 2024 eine frühere Einschätzung. Auch in Maßen sei Alkohol nicht gesund – es gebe keine potenziell gesundheitsfördernde und sichere Alkoholmenge für einen unbedenklichen Konsum.

Eine Studie aus den USA belegt nun, dass dem nicht so ist. Sie zeigt vielmehr, dass Trinker genau wie Nicht-Alkohol-Süchtige beim Trinken den angenehmen Stimulus und das Vergnügen suchen und mögen. Ein Studienfund, der Studien-Erstautorin Andrea King (Universität von Chicago) zufolge zu anderen Behandlungsansätzen führen sollte. Momentan fokussiert sich der Behandlungsansatz auf die Beseitigung von Stress und depressiven Symptomen, so King. Man müsse aber auch die anderen Faktoren wie die stimulierende Wirkung, das Vergnügen und Verlangen nach Alkohol für die Behandlungsmethoden im Blick haben.

An der Studie nahmen zwischen Oktober 2020 und 2021 insgesamt 332 Personen im Alter von 21 bis 35 Jahren teil. Die Hälfte der Studienteilnehmer lebte mit einer Alkoholmissbrauchsstörung, von denen wiederum die Hälfte im vergangenen Jahr zusätzlich schwere Depressionen durchlebt hatte. Alle mussten im Untersuchungszeitraum zum einen während ihrer Trinkepisoden alle halbe Stunde drei Stunden lang in einer App per Handy Fragen beantworten. Die Alkoholiker konsumierten in diesen Zeiträumen durchschnittlich 8,5 Getränke, die Nicht-Alkoholiker 3,7. Ebenso mussten sie während eines gleich langen alkoholfreien Zeitraums innerhalb von drei Stunden halbstündlich Auskunft über ihre Stimmung geben. Außerdem mussten sie täglich Fragen zu ihrer Stimmung beantworten.