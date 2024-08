Ein Blick in die Gene kann vieles über uns verraten. Unser Erbgut trägt Informationen darüber, wer wir sind, welche Haarfarbe wir haben – und enthält ebenfalls Informationen darüber, ob wir ein Risiko für bestimmte Krankheiten in uns tragen. In "Spurensuche: Willst du wissen, wann du stirbst?" begleitet der Journalist Frank Seibert Menschen, die an erblich bedingten Krankheiten leiden, darunter eine junge Frau, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an Alzheimer-Demenz erkranken wird.