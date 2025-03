Wenn das Problem so lange bekannt ist, warum gibt es keine Lösung?

Ich arbeite seit 35 Jahren in meinem Beruf, seit 35 Jahren begleitet mich das Thema. Das Bewusstsein ist bei uns durchaus größer geworden, doch auch das Problem hat sich weiterentwickelt, die Zusammenhänge sind noch komplizierter geworden. Fakt ist: die Zahl der Infektionskrankheiten durch antibiotikaresistente Bakterien mit Todesfolge steigt kontinuierlich. Deutschland gehört glücklicherweise noch nicht zu den Ländern, bei denen das Problem am dramatischsten ist. Anders sieht es in Weltregionen mit hohen Resistenzraten aus, wie zum Beispiel in Ländern wie der Ukraine, in Russland, aber auch in Südostasien, in afrikanischen Staaten und in Süd- und Mittelamerika. Doch die Probleme kommen auch bei uns an. Erreger kennen keine Grenzen, das hat die Covid-Pandemie gezeigt.

Wie meinen Sie das konkret?

Letztes Jahr haben wir hier am Uniklinikum Dresden ein Kind aus der Ukraine verloren. Es war durch Bombenangriffe verletzt worden und kam mit großflächigen Brandverletzungen zu uns. Das Kind wurde bereits in Kliniken in der Ukraine behandelt, bevor es zu uns kam. Die großflächigen Brandverletzungen hatten sich im Laufe der Behandlung mit Erregern infiziert, die gegen alle Antibiotika resistent waren. Wir konnten es nicht mehr behandeln und haben es verloren.

Das klingt dramatisch!

Das ist auch dramatisch und es ist kein Einzelfall. Auch ein Kind mit Blutkrebs stellte uns vor große Herausforderungen. Wir hatten sehr große Sorge, dass dieses Kind im Zuge seiner Krebstherapie an kompliziert zu behandelnden Infektionen erkranken würde. Denn auch dieses Kind war mit Bakterien besiedelt, die gegen praktisch alle Antibiotika resistent waren. Wir hatten Glück, es hat überlebt. Deutschland ist zum Glück nicht das hauptsächlich betroffene Land, doch die Krise besteht weltweit und sie erreicht uns immer öfter.

Bildrechte: © Technical University of Denmark

Wie oft sind Kinder betroffen?

Weltweit gesehen gehören Kinder, besonders Neugeborene, zu der am meisten gefährdeten Gruppe. Durch enorme Anstrengungen der WHO ist es aber gelungen, dass sich die Neugeborenen-Sterblichkeit insgesamt und somit auch die durch resistente Erreger glücklicherweise verringert hat. Hier greifen die medizinischen Mühen der vergangenen Jahre. Anders sieht es bei älteren Menschen aus, sie sind anfälliger für Infektionen als jüngere, gleichzeitig steigt der Anteil der Senioren in der Bevölkerung stetig. Somit wird auch ihr Anteil unter denjenigen, die an Infektionen mit multiresistenten Erregern sterben, immer größer.

In Deutschland sind resistente Erreger als "Krankenhauskeime“ bekannt. Warum eigentlich? Man kann sich doch überall damit anstecken.