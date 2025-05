Eine gesunde Schwangerschaft dauert ungefähr 40 Wochen. Doch jedes zehnte Kind in Deutschland kommt bereits vor der 37. Woche zur Welt, ist also eine Frühgeburt, und muss meist mehrere Wochen lang im Krankenhaus versorgt werden. Diese Kinder sind nicht nur kleiner und sensibler, ihnen fehlen mitunter auch überlebensnotwendige Fähigkeiten, etwa die eigene Körpertemperatur zu regulieren oder mit der Stimme auf sich aufmerksam zu machen. Ihre Signale wie Bewegungen mit Armen und Beinen sind für Eltern oft nicht leicht zu verstehen. Ein Team von Geburtsmedizinern, Pflegern und Psychologen vom Universitätsklinikum Dresden bietet deshalb jetzt einen digitalen Kurs und eine App an, die den Müttern und Vätern dabei helfen soll, ihre Kinder besser zu verstehen.