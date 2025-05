In esoterischen Kreisen sind sich viele Menschen einig: Menschen und Tiere werden von einem energetischen Kranz umgeben, unserer "Aus-Strahlung", die von besonders sensiblen Wesen wahrgenommen werden kann, die "Aura". Als Diagnose bei Epilepsie oder Migräne ist die Aura auch in der Wissenschaft präsent; als Jugendwort des Jahres hatte es die Aura 2024 sogar in die Popkultur geschafft.