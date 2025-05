Viele Leistungssportler tun es unmittelbar vor dem Wettkampf: Sie gehen in Gedanken nochmal ihren Bewegungsablauf durch und erzielen dadurch bessere Ergebnisse. Das gleiche Prinzip funktioniert aber auch beim Rehabilitationstraining, beispielsweise nach einem Schlaganfall. Eine Forschungsgruppe vom Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) hat nun in einer Studie untersucht, ob schon das Vorstellen von einem Teil einer Bewegungssequenz ausreicht, um das Erlernen der gesamten motorischen Bewegung zu unterstützen.

60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie machten Armbewegungen, während sie in einem Exoskelett-Roboter saßen. Auf dem Bildschirm vor ihnen wurden Zielpunkte angezeigt, die sie mit der rechten Hand erreichen sollten. Der Roboter drückte dabei systematisch gegen bestimmte Bewegungen, so dass die Teilnehmenden lernen mussten, diesen "Kraftfeldern" entgegenzuwirken. Es stellte sich heraus, dass diejenigen Probanden, die sich vor der Bewegung durchs Kraftfeld eine spezifische Bewegung vorstellten, größere Erfolge beim Lernen und letztlich auch beim Bezwingen der Kraftfelder erzielten als jene, die sich nichts vorgestellt hatten.

Die Erkenntnisse könnten sowohl im Sport als auch in der Rehabilitation einen praktischen Nutzen haben. "Zum Beispiel erholen sich nach einem Schlaganfall grobmotorische Fähigkeiten, wie das Armstrecken, oft vor feinmotorischen Fähigkeiten, wie den Fingerbewegungen", sagt Gippert. "In diesem Zusammenhang kann das Training einer hybriden Sequenz, die zum Beispiel aus einer tatsächlichen Armbewegung hin zu einem Objekt und einer imaginären Greifbewegung der Finger besteht, das Wiedererlernen der Greifbewegung durch die gut erforschten Effekte der motorischen Vorstellung der Zielgreifbewegung fördern." Darüber hinaus könne die vorherige Armbewegung mit etwas Übung ein Hinweisreiz für die spezifische imaginierte Greifbewegung werden und so den Lernprozess weiter erleichtern.