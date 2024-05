Wissenschaftler des Exzellenzclusters für Alternsforschung CECAD haben jetzt herausgefunden, dass sich mit zunehmendem Alter die zufälligen Veränderungen in den Zellen häufen. "Alterung wird von Beschädigungen der Bausteine in unseren Zellen ausgelöst. Wo diese Schäden auftreten, ist weitestgehend zufällig. Unsere Arbeit vereinigt die Genauigkeit von Altersuhren mit der Anhäufung von rein zufällig auftretenden Veränderungen in unseren Zellen“, sagte Professor Björn Schumacher vom Exzellenzcluster CECAD. Die Genauigkeit dieser Altersuhren sei ein weiterer Schritt bei der Entschlüsselung des Alterungsprozesses. "Die Präzision dieser Altersuhren lässt annehmen, dass der Alterungsprozess entschlüsselt ist. Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachmagazin "Nature Aging" veröffentlicht.

Die Wissenschaftler attestieren den Vorgängen in den Zellen des Körpers mit zunehmenden Alter einen immer stärkeren Kontrollverlust. Das führe im Gegenzug dazu, dass sich zufällige Prozesse häufen. "Das lässt sich besonders gut an der Anhäufung zufälliger Veränderungen in der DNA-Methylierung ablesen. Methylierungen sind chemische Veränderungen, die auf die DNA, die Bausteine des Genoms, setzen. Diese Methylierungen werden im Körper präzise geregelt, aber während des gesamten Lebens kommt es zu zufälligen Veränderungen in den Methylierungsmustern", erklärte David Meyer, ebenfalls Forscher am CECAD. "An der Zunahme der Varianz lässt sich dann mit hoher Genauigkeit ablesen, wie alt ein Mensch ist."