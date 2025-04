"Zum Beispiel könnten die vorhergesagten erhöhten Niederschläge und wärmeren Temperaturen in bestimmten Regionen durch Mücken übertragene Krankheiten wie Dengue-Fieber, West-Nil-Virus und Malaria verstärken und möglicherweise in neue Gebiete ausbreiten", so Faddy. Das West-Nil-Virus etwa wurde in den letzten Jahren auch schon in Deutschland nachgewiesen, am häufigsten in Sachsen und Sachsen-Anhalt – mit bisher lediglich sieben beziehungsweise sechs Fällen in den Jahren 2022 und 2023.