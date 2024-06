Nach der Blutspende wird das Blut schnellstmöglich in ein spezialisiertes Labor gebracht. In der Regel treffen Blutbeutel und Teströhrchen dort noch am selben Tag ein. Auch wenn das Labor manchmal außerhalb des Bundeslandes liegt, in dem das Blut entnommen wurde, kommen die fertigen Blutprodukte in der Regel wieder zurück dahin. Das heißt, das gespendete Blut wird vorrangig auch in der Region eingesetzt, in der es gespendet wurde.