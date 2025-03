Eingesetzt werden könnte das neue Werkzeug zunächst etwa in Kliniken und Arztpraxen. Patrique Fiedler, Projektleiter an der TU Ilmenau, kann sich aber noch mehr vorstellen: "Mit Forschungsergebnissen aus dem BreathObserver-Projekt könnten wir in Zukunft auch Lungenkrankheiten infektiöser Natur aufspüren. Und da das kleine Gerät nicht zuletzt kostengünstig sein soll, sehe ich auch in der anschließenden Phase der Medizinproduktentwicklung breite Einsatzmöglichkeiten." Der modulare Aufbau des geplanten Systems könnte dabei helfen, die Anwendung anzupassen.