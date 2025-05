Peter Kwong, der mit Glanville an der Studie gearbeitet hat und an der Columbia University in New York zu medizinischen Themen forscht, sucht nach weiteren Komponenten auf dem Weg zu nach einem universellen Gegengift. Kwong ergänzt: "Wir drehen jetzt das Rad weiter und stellen Reagenzien her, um diesen Annäherungsprozess zu durchlaufen und herauszufinden, welcher Cocktail mindestens ausreicht, um einen breiten Schutz gegen Viperngift zu bieten."

Denn, das ist ein Problem der Forschenden, das neue Antivenom wirkt nicht gegen das Gift von Vipern – laut Benno Kreuels vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) in Hamburg die Art von Schlangen, die vermutlich für die meisten Todesfälle verantwortlich ist. Zu den Viperidae gehört auch die in Deutschland heimische Kreuzotter. Außerdem – so schränken Glenville und Kollegen ihre Ergebnisse selbst ein – sind die bisherigen Versuche an Mäusen noch weit entfernt von einem Nachweis der Wirksamkeit beim Menschen. Die Amerikaner wollen daher in nächsten Untersuchungen durch Schlangenbisse vergiftete Hunde in Australien mit dem Gegenmittel behandeln.