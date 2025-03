Pawłowski, Bogusław; Żelaźniewicz, Agnieszka: The evolution of perennially enlarged breasts in women: a critical review and a novel hypothesis. In: Biological Reviews, 13.7.2021. DOI: 10.1111/brv.12778.



Kościński, K. et. al.: Stereotypical and Actual Associations of Breast Size with Mating-Relevant Traits. In: Archives of Sexual Behavior, 27.9.2019. DOI: 10.1007/s10508-019-1464-z.



Chant, John: Hypothesis for the Evolution of Human Breasts and Buttocks. In: The American Naturalist, 1.2.1981.



Swami, Viren: The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS): Breast size dissatisfaction and its antecedents and outcomes in women from 40 nations. In: Body Image, Volume 32, März 2020. DOI: 10.1016/j.bodyim.2020.01.006.