Anhand von Untersuchungen an Mäusen stellten die Jenaer Wissenschaftler fest, dass jene Tiere, bei denen TRPS1 ausgeschaltet wurde, keine auffälligen Veränderungen oder Schäden zeigten. Daraus schlossen die Forscher, dass TRPS1-hemmende Medikamente wahrscheinlich gut verträglich seien. TRPS1 könnte demzufolge bedenkenlos als ein neues "Ziel" für Medikamente gegen Brustkrebs dienen. In einem nächsten Schritt könnten spezielle Substanzen entwickelt werden, die die Funktion von TRPS1 beeinflussen, so die Studienautoren.