Bei einer von 20 Frauen weltweit wird derzeit Brustkrebs diagnostiziert. Zudem wird prognostiziert, dass eine von 70 Frauen in der Welt im Laufe ihres Lebens an der Krankheit sterben wird. Das ist das Ergebnis einer Studie aus Kanada, die in der Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlicht wurde. Am meisten gefährdet sind demnach Frauen in Ländern mit einem niedrigen Human Development Index. Die kurz als HDI bezeichnete Kennzahl misst die allgemeine Lebensqualität eines Landes hinsichtlich Lebenserwartung, Bildungsniveau und Lebensstandard.

Studienleiterin Miranda Fidler-Benaoudia und ihre Kolleginnen vom Alberta Health Services in Calgary analysierten Daten zur Inzidenz und Sterblichkeitsrate von Brustkrebs aus 185 Ländern. Demnach gab es 2022 weltweit 2,3 Millionen neue Fälle von Brustkrebs und 670.000 Todesfälle durch diese Krebsart. Die Autorinnen stellten dabei fest, dass Regionen mit niedrigeren HDI-Werten überproportional die höchsten Sterblichkeitsraten aufwiesen. Während das Lebenszeitrisiko für eine Brustkrebs-Diagnose in Frankreich (1 von 9) und Nordamerika (1 von 10) am höchsten ist, ist das Risiko, auch tatsächlich an Brustkrebs zu sterben, in Fidschi (1 von 24) und Afrika (1 von 47) am höchsten.