Über 83.000 Personen haben sich knapp sieben Jahre lang mit Fitnesstrackern bei der Büroarbeit aufgezeichnet. Jetzt hat ein Team australischer Forscher um Matthew Ahmadi von der University of Sydney die in der UK Biobank gesammelten Daten ausgewertet und verglichen: Wie beeinflussen Sitzen oder Stehen das Risiko, später an schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden?