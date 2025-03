Glukosebewusste Ernährung ist ein Trend, bei dem gesunde Menschen versuchen, ihre Blutzuckerwerte möglichst stabil zu halten. Dabei geht es häufig um den "Peak", einen Blutzuckeranstieg nach einer kohlehydrathaltigen Mahlzeit, der vermieden werden soll. Mitunter werden in diesem Zusammenhang Blutzuckersensoren verwendet, die kontinuierlich im Fettgewebe den Gewebezucker messen und somit beinahe "in Echtzeit" Einblicke in den Blutzuckerverlauf eines Menschen geben. Auch in Deutschland bewerben Influencer die entsprechenden Sensoren, Startups haben sich teilweise auf den Verkauf der Sensoren an Nicht-Diabetiker spezialisiert.