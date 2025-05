Nicht nur die Zutaten, die bewusst in Lebensmittel landen, sind mitunter fragwürdig – sondern auch die, die es unbemerkt tun: Forschende haben im Fachjournal Nature Medicine synthetische Chemikalien in Lebensmitteln als blinden Fleck in der Gesundheitsfürsorge bezeichnet. Solche FCC (Food Contact Chemicals) genannten Chemikalien können beim Transport, im Verlauf der Verarbeitung, durch die Verpackung oder aber auch bei der Zubereitung mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Dies treffe insbesondere auf Weichmacher wie Bisphenole und Phthalate sowie die schwer abbaubaren Ewigkeitschemikalien der PFAS-Gruppe zu.