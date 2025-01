Fatigue-Syndrom oder auch nur ME/CFS, so wird die Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom häufig bezeichnet. Es ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die oft zu einem hohen Grad körperlich-seelischer Behinderung führt. Einfache Alltagstätigkeiten wie Einkaufen und Fernsehen, selbst Körperhygiene oder das Einnehmen einer Mahlzeit können die Kräfte übersteigen. Jeder fünfte Patient mit Post-Covid leidet darunter, so Andreas Stallmach, Leiter des Interdisziplinären Post-Covid-Zentrums am Universitätsklinikum Jena. Die Zahl der Betroffenen geht inzwischen in die Hunderttausende.

"Man schätzt so 300.000 in Deutschland", so der Chef der Neurologie am Leipziger Klinikum St. Georg, Torsten Kraya. Woher die Krankheit kommt, ist immer noch nicht klar. "Über die Ursachen und die Entstehung der Erkrankung wissen wir kaum etwas", so Stallmach. "Es gibt gute wissenschaftliche Daten, die einen Zusammenhang zeigen, dass wir bei Patienten, die Long-Covid haben, ähnliche Phänomene beobachten, sodass da ein Zusammenhang naheliegt", sagt Kraya. "Aber wir können es noch nicht hundertprozentig belegen."