Die Kassenärztliche Vereinigung in Sachsen-Anhalt hatte auf MDR Nachfrage mitgeteilt, dass es derzeit kein erhöhtes Krankheitsaufkommen gebe. Die Universitätsklinik Magdeburg allerdings meldete einen Anstieg bei Atemwegserkrankungen. Das sagte der Direktor der Pneumologie, Prof. Dr. Jens Schreiber, am Mittwoch MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach nehmen nicht nur Infektionen der oberen, sondern auch der unteren Atemwege zu; also der Bronchien und Lunge.

Die Diagnostik ergab nach seinen Worten auch mehr Coronaviren. Dies sei nicht so dramatisch wie in den Vorjahren, so der Mediziner, aber im Vergleich zu den vergangenen Wochen deutlich mehr. Laut Schreiber handelt sich um Mutationen der vorangegangenen Virenstämme, die nicht mehr schwer oder gar tödlich verlaufen. Man habe aber auch einzelne wirklich schwer erkrankte Patienten. Eine Ursache für den Anstieg der Erkrankungen im Sommer sieht Schreiber in den verringerten Schutzmaßnahmen. Er betonte, das sei aber auch richtig. Zum anderen nehme die Immunität durch Schutzmaßnahmen ab. Man habe auch Erreger, die in den letzten Jahren keine Rolle gespielt hätten. Nach Ansicht Schreibers spielt da möglicherweise der Klimawandel eine Rolle. Diese Erreger fühlten sich bei hohen Temperaturen wohl.