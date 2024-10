Die Untersuchung der Coronavarianten hinkt den Zahlen akuter Ansteckungen leicht hinterher. Laut RKI-Bericht hat die sogenannte Rekombinante XEC in der Woche bis zum 4. Oktober weiter steigende Anteile am Infektionsgeschehen. Sie wurde in 39 Prozent der untersuchten Proben nachgewiesen. Die bisher dominante Linie KP.3.1.1 lag mit 40 Prozent noch leicht darüber.