Genetische Untersuchungen des Virus zeigen, dass es sich weiterhin entwickelt. Dominant ist aktuell die Untervariante KP.3.1.1. Sie hat laut RKI aktuell einen Anteil von 72 Prozent an allen Infektionen und gehört zu den sogenannten FLIRT-Varianten. Der Name ergibt sich aus kleinen Veränderungen an der Andockstelle, mit der die Viren in die menschlichen Zellen eindringen. Diese Veränderungen bewirken, dass das Virus Antikörper umgehen kann, die durch Impfungen oder Infektionen gebildet wurden.