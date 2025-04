Es seien also keine Hinweise erkennbar, dass eine Covid-19 oder eine mRNA-Impfung zu einer Steigerung des Risikos tödlicher Herzstillstände bei jungen Sportlern geführt hat. Ein Teil dieses Ergebnisses könne allerdings davon beeinflusst sein, dass während der Pandemie insgesamt weniger Menschen am Leistungssport in den US-Hochschulen teilgenommen haben.