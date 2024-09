Die Zahl der allgemeinen Atemwegsinfektionen nimmt zu – die der Ansteckungen mit Corona wieder ab: In den Wochenberichten des Robert Koch-Instituts zeigt sich weiter ein gemischtes Bild, was die Lage bei Erkältungen, Grippe und Covid-19 angeht. Anders als in den vergangenen Wochen ist eine massive Welle von Coronainfektionen, wie sie vergangenes Jahr um diese Zeit begann, nicht in Sicht.