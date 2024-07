Neue Abschätzungen zur Stärke der kommenden Welle gibt es nicht. Wahrscheinlich unterbrechen die Sommerferien die Ansteckungen in Schulen und Kitas vorerst. Zugleich dürfte es wie in den vergangenen Jahren an Urlaubsorten zu neuen Ansteckungsketten kommen. So erreichen die Viren neue Cluster. 2022 und 2023 führte das nach dem Ende der Urlaubssaison zu einer deutlichen Zunahme der Ansteckungszahlen.