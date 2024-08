Die Zahl neuer Atemwegsinfektionen insgesamt sank in der Woche bis zum 4. August auf rund 3.900 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner. Das liegt weiterhin über dem Niveau der vorpandemischen Jahre. Die Stichproben-Untersuchung des Robert Koch-Instituts erfasste in jeweils 19 Prozent der untersuchten Proben Rhinoviren und Sars-CoV-2. Die gewöhnlichen Erreger des Schnupfens und das Coronavirus liegen aktuell also in etwa gleich auf.