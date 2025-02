In einer Umgebung ohne Keime aufzuwachsen, kann Angststörungen auslösen. Denn dass eine Störung des Mikrobioms im Darm mit Depressionen und Angsterkrankungen zusammenhängt, darauf deuten bereits einige Forschungsergebnisse aus den vergangenen Jahren hin. Forscher aus Singapur beschreiben jetzt in einer neuen Studie den möglichen Weg, wie die Darmbakterien Stoffe herstellen, die am Ende die für Angst zuständigen Gehirnzellen dämpfen.