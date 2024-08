Und genau das konnten die Forscher nachweisen: "Mit zunehmendem Alter kommt es zu deutlichen Veränderungen in der Morphologie und Organisation des menschlichen Gehirns mit einem ausgeprägten räumlichen Muster, das teilweise auf Zellatrophie im späteren Leben zurückzuführen ist." Zellatrophie, Gewebeschwund in der grauen Hirnsubstanz, tritt auch bei Schimpansen auf, so das Ergebnis, jedoch in viel geringerem Ausmaß. "Die umfangreiche Ausdehnung des PFC und anderer kortikaler Assoziationsbereiche in der jüngeren menschlichen Evolution seit der Abspaltung von einem gemeinsamen Vorfahren mit Schimpansen hat den Preis einer erhöhten altersbedingten Verwundbarkeit", schreiben die Autoren.