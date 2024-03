Zum üblichen Standard bei minimalinvasiven Eingriffe an der Herzklappe oder den Herzwänden zählen schon seit einiger Zeit auf Monitoren dargestellte computertomographische Bildrekonstruktionen des Herzens. Ganz anders ist die Darstellung mit dem in Europa bisher einmaligen Holografie-System, das jetzt am Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen zusätzlich zum Monitorbild eingesetzt werden kann.