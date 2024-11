Wissenschaftler in den USA haben in einer klinischen Kleinstudie einen vielversprechenden Impfstoff gegen sogenannten Dreifach-negativen Brustkrebs (Triple-negative Breast Cancer -TNBC) erfolgreich getestet. Das Team um den Chirurgie-Professor William E. Gillanders von der Washington University School of Medicine (WashU Medicine) in St. Louis, Missouri, verabreichte 18 TNBC-Patientinnen jeweils drei Dosen eines neuartigen Neoantigen-DNA-Impfstoffs.