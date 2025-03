Bildrechte: imago/Bernd Friedel

Medizin Tuberkulose in Sachsen und Thüringen: Wie gefährlich ist das?

04. März 2025, 18:16 Uhr

Die Lungenkrankheit Tuberkulose war einst eine der tödlichsten Krankheiten – auch in Europa. In Deutschland ist sie in den vergangenen Jahrzehnten sehr selten geworden. Jetzt steigen die Zahlen jedoch wieder etwas. Vor zwei Wochen ein Fall in Thüringen, am Montag (3.3.) zwei Tuberkulose-Fälle in einer Dresdner Kita. MDR WISSEN sprach mit Kinderarzt und Infektiologe Professor Reinhard Berner. Er leitet die Kinderklinik am Uniklinikum Dresden, an dem die Kinder aus Dresden behandelt werden.