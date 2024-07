Nicht ganz so stark wie in den USA, aber doch in erheblichem Maße haben auch in Deutschland die Unfälle mit E-Bikes (oder offiziell "Pedelecs") zugenommen. Zu erklären ist das natürlich vor allem mit der wachsenden Beliebtheit. Gab es 2014 "nur" etwas mehr als zwei Millionen E-Fahrräder, waren es 2023 schon elf Millionen.