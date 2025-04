Bei den in der Woche vor Ostern eingesandten Stichproben fanden Labore vor allem Rhinoviren (22 Prozent), also gewöhnliche Schnupfenviren. Außerdem zirkulierten RS-Viren (14 Prozent), Erkältungscoronaviren (12 Prozent) und humane Metapneuviren (12 Prozent). Influenzaviren waren nur noch in 8 Prozent der getesteten Proben nachweisbar. Im Abwasser sind Grippeviren bereits seit einigen Wochen stark rückläufig und bewegen sich aktuell auch wieder auf dem Niveau außerhalb der Grippesaison.