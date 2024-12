Die Rinde unseres Gehirns, der Kortex, ist in Areale aufgeteilt, die spezielle Aufgaben übernehmen. In diesen Arealen gibt es verschiedene Arten von Nervenzellen mit spezifischen Funktionen. Auf die Informationsweitergabe in weit entfernte Gebiete des Hirns sind die ET-Neuronen getrimmt, die besonders lange "Verbindungskabel" haben.