Fleischersatzprodukte liefern mehr Ballaststoffe

Marie Lengert hat in einem Masterpraktikum an der Universität Lübeck 188 Fleischersatz- und 151 Fleischprodukte analysiert und verglichen. Und zwar jeweils innerhalb derselben Produktkategorie, sprich: vegane Bratwurst wurde mit normaler verglichen und veganes Hack mit Hack aus Fleisch. Was die Makronährstoffe angeht, stehen Produkte aus Fleisch nicht besser da, ganz im Gegenteil: "Fleischersatzprodukte haben weniger gesättigte Fettsäuren, was vorteilhaft für die Gesundheit ist", sagt Lengert. Auch der Gesamtfettanteil sei in den tierfreien Alternativen niedriger.

Das führt unter anderem dazu, dass Fleischalternativen beinahe in allen Produktkategorien die geringere Energiedichte haben, also sie enthalten fast immer weniger Kalorien als ihr Pendant. Dafür aber mehr Ballaststoffe und oft auch mehr Kohlenhydrate. Beim Proteinanteil hatten in Lengerts Untersuchungen die Fleischprodukte die Nase vorn – aber eben auch lediglich knapp. Gerade stark verarbeitete Fleischersatzprodukte schnitten beispielsweise in einer Bewertung nach dem Nutri-Score recht gut ab. Marie Lengert findet: "Verarbeitung wird häufig als etwas ganz Schlechtes wahrgenommen, aber das ist es nicht immer. Tempeh beispielsweise ist durch den Fermentationsprozess auch ein hochverarbeitetes Lebensmittel."

Die Bioverfügbarkeit ist bei veganen Ersatzprodukten schlechter

Jenseits der im Labor messbaren Nährwertprofile stellt sich aber auch die Frage, was der menschliche Körper mit den gelieferten Stoffen anfangen kann. Stichwort Bioverfügbarkeit: Der Begriff beschreibt, in welcher Konzentration ein Stoff, den der Körper beispielsweise über die Nahrung aufnimmt, auch ins Blut gelangen kann. Die Bioverfügbarkeit von Nährstoffen ist entscheidend, weil sie beispielsweise darüber entscheiden kann, ob unter einer bestimmten Ernährungsweise Nährstoffmängel entstehen. Marie Lengert sagt dazu: "Die Bioverfügbarkeit ist auf jeden Fall nicht so gut wie bei Fleisch, aber es kommt auch darauf an, wie man das Essen kombiniert." Kombiniere man beispielsweise das Fleischersatzschnitzel mit anderen Nahrungsmitteln in einem Gericht, ließe sich die Bioverfügbarkeit erhöhen. "Es ist aber auch so, dass die Prozessierung dieser Produkte hoffentlich auch immer weiter optimiert wird, sodass die Bioverfügbarkeit künftig auch noch steigen könnte."

Langkettige Omega-3-Fettsäuren können fehlen

Wie vegane Ersatzprodukte im Körper wirken, ist natürlich auch individuell unterschiedlich. Eine aktuelle Studie aus Australien hat in vier Modellen berechnet, was passiert, wenn Fleisch und Milchprodukte jeweils komplett, zu 75 Prozent, zur Hälfte oder zu 25 Prozent durch pflanzliche Alternativen ersetzt werden. Selbst in einem Modell, das nur vegane Alternativprodukte vorsieht, scheint die Versorgung mit Proteinen weiterhin gut gesichert, aber bei langkettigen Omega-3-Fettsäuren und gesättigten Fettsäuren entsteht der Studie zufolge eher eine Unterversorgung. Auch bei Kalzium und Zink verschlechtert sich die Versorgung.

Hinsichtlich der Ballaststoffe kann eine Ernährung mit mehr Fleischersatzprodukten sogar zu einer besseren Versorgung beitragen. „Meine Schlussfolgerung aus dieser Studie ist, dass sich Alternativprodukte in ihrer Nährstoffzusammensetzung noch deutlich von tierischen Produkten unterscheiden“, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Ute Nöthlings. Wissenschaftliche Belege in Bezug auf die gesundheitlichen Effekte gebe es bisher aber noch kaum.

Um den Nährstoffgehalt pflanzlicher Alternativen zu verbessern, setzen viele Hersteller aktuell Nährstoffe wie Calcium oder Vitamin B 12 zu, die Produkte werden "angereichert". Gerade in den Szenarien zum Ersatz tierischer Produkte könne man sehen, dass es durchaus einen Unterschied machen könne, ob pflanzliche Produkte auf diese Art ergänzt werden, betont Ute Nöthlings. Natürlich spiele aber auch die Basis eine Rolle. Eine angereicherte Sojamilch könne dem Original aber durchaus nahekommen, sehr viel näher als beispielsweise Hafermilch.

