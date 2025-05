Während sich bei Erwachsenen über 40 und bei Kindern die Heilungschancen von Krebserkrankungen stark verbessert haben, sieht es bei der Gruppe dazwischen, den 15- bis 39-Jährigen nicht so gut aus. Pro Jahr erkranken etwa 150.000 Menschen in dieser Altersgruppe europaweit an Krebs – eine Zahl, die höher ist als in anderen Regionen der Welt. Dazu kommt, dass 10 bis 25 Prozent von ihnen einen Rückfall erleben müssen oder sogar weitere Tumore entwickeln.